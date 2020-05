WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Reiseerleichterungen:



"Reisen in Corona-Zeiten: Das neue Abenteuer dahoam Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das wussten schon die Gallier: Bereits bei Asterix verursachten die Wagenkolonnen Richtung Süden lange Staus. Und am Campingplatz hatte dann jeder seinen Stammplatz, der genauso aussah, wie das Häuschen im Gallischen Dorf zu Hause. Zwar will die Europäische Kommission dafür sorgen, dass alle Europäer vor den Grenzen wieder gleich sind. Doch vor Ort ist bei der Durchsetzung touristischer Grundrechte jeder auf sich selbst gestellt. Deshalb klingt Markus Söders Angebot eines innerdeutschen Reise-Gutscheins sowohl für Entdecker als auch potenzielle Gastgeber verlockend."/yyzz/DP/he

