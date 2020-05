BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem jahrelangen Bauboom beginnen die Tarifverhandlungen der Branche an diesem Dienstag (9.30 Uhr) mitten in der Corona-Krise. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) geht von weiter guten Geschäften aus. Sie fordert deutliche Einkommensverbesserungen für die rund 850 000 Beschäftigten.



Die Arbeitgeber zeichnen ein anderes Bild: Der Branchenumsatz werde real sinken, weil vor allem Firmen und die öffentliche Hand in der Corona-Krise weniger bauten. Allein im Wohnungsbau sieht es demnach noch nach einem stabilen Geschäft aus.



Konkret verlangt die IG BAU beim Auftakt in Berlin ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro monatlich. Außerdem soll es ein Wegegeld für die Anreisezeit zur Baustelle geben. Die Arbeitgeber sind konkret auf die Forderungen noch nicht eingegangen. Weitere Verhandlungstermine sind im Juni vorgesehen./bf/DP/stw

