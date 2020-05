Berühmt wurde das tendenziell weniger beachtete Metall Palladium durch die Kurskapriolen aus der Vor-Corona-Zeit, binnen weniger Monate verteuert sich das Metall im Zeitraum von August bis Ende Februar ums Zweifache. Bei 2.880 US-Dollar flüchteten Käufer bedingt durch den Corona-Crash aus dem Metall und führten zu einem Kurssturz auf gerade einmal 1.490 US-Dollar. Zwar konnte sich Palladium von den Tiefständen zeitweise wieder dynamisch lösen, allerdings löste der weltweite Lockdown ein entsprechendes Nachfragetief aus und drückte den Preis noch einmal in den Bereich von 1.800 US-Dollar abwärts. Genau an dieser Stelle bastelten Marktteilnehmer zuletzt an einem Boden, der im gestrigen Handel zu einem sehr dynamischen Kursanstieg direkt über den seit Ende Februar bestehenden Abwärtstrend und den 200-Tage-Durchschnitt geführt hatte und nun weitere Preissteigerungen erwartet werden können.

Wochenschlusskurs entscheidend

Obwohl sich aus dem Stand heraus nun eine Rallye und damit einhergehendes Kaufsignal entwickeln könnten, bleiben noch einige Hürden ...

