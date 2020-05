The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0194355 AUSTRAL.CAP.T. 2020 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0243069256 BQUE F.C.MTL 14/20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0SB0 DZ BANK IS.C195 19/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0HAW1 DEKA USD STUFENZINS 16/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK97PK1 DEKABANK DGZ IHS.6580 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4HR3 HCOB FZ 4 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KV41 DEKA STUFENZINS ANL 17/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK97P42 DEKABANK DGZ IHS.S.6596 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1231162592 SHANGHAI E.N.C.15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1234897483 KRED.F.WIED.15/20 MTN TN BD01 BON TRY NCA XFRA XS1616919095 BARCL. BK UK 17/20 FLRMTN BD01 BON GBP NCA 5F51 XFRA XS1669346485 FMS WERTMGMT MTN 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UAP6 DZ BANK IS.A755 BD02 BON EUR NCA XFRA US92343VDZ40 VERIZON COMM 17/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU9273AAM72 VOLKSW.GRP AM. 15/20 REGS BD02 BON USD N