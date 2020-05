FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES CHINA HLDGS HD -,10 0.110 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.277 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.525 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.185 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.209 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.088 EUR

UIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.231 EUR

3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.467 EUR

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken