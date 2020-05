Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr MESZ statt.

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp wird im Zuge seines Umbaus deutlich schrumpfen. Schwache Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von 6 Milliarden Euro sollen im Wesentlichen verkauft werden, für das Stahlgeschäft und die Marinewerften sucht der kriselnde Konzern auch nach einem Partner. "Wir haben schwierige und längst überfällige Entscheidungen getroffen", sagte Konzernchefin Martina Merz am Montagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats an. "Thyssenkrupp wird kleiner, aber stärker aus dem Umbau hervorgehen." Thyssenkrupp unterteilt seine Geschäfte künftig in solche, deren Potenzial Thyssenkrupp allein oder gemeinsam mit Partnern entwickeln will, und solche, für die das Unternehmen "vorrangig Entwicklungspfade außerhalb der Gruppe verfolgen wird". Eigenständig entwickeln will Merz den Werkstoffhandel und das Geschäft mit Industriekomponenten. Die Automobilzulieferung gehört ebenfalls zur Gruppe der Kerngeschäfte, hier sind aber Allianzen und Partnerschaften möglich. Im Stahlgeschäft wird neben einer internen Lösung auch die Möglichkeit einer Fusion mit einem Wettbewerber geprüft. "Gespräche finden mit Kenntnis des Aufsichtsrats bereits statt", erklärte das Unternehmen. Durch die Corona-Krise nehme die Notwendigkeit für eine Konsolidierung der Stahlindustrie zu, weil sich die in Europa schon bestehenden Überkapazitäten noch strukturell ausweiten dürften. Als mögliche Partner wurden in Medienberichten bereits Baosteel aus Schweden, SSAB aus Schweden und Tata Steel genannt. Vor gut einem Jahr war ein erster Anlauf zur Fusion des eigenen Stahlgeschäfts mit Tata Steel Europe an Wettbewerbsbedenken aus Brüssel gescheitert. Auch für den Schiffbau strebt der Konzern eine Konsolidierung an und nimmt dabei eine nationale oder europäische Lösung ins Visier. Von den beiden größten Aktionären, Cevian Capital und Krupp-Stiftung, erhielt Merz Unterstützung für ihren Kurs.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 20. Kalenderwoche,

Frankfurt

07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol

10:00 DE/Deutsche Börse AG, Online-HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, Online-HV

10:00 DE/1&1 Drillisch AG, Online-HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Krones 0,75 Euro Mutares 1,00 Euro Michelin 3,85 Euro Neste Oyj 0,46 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +350.000 zuvor: +12.100 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,5% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +32,0 Punkte zuvor: +28,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -89,0 Punkte zuvor: -91,5 Punkte - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -19,4% gg Vm zuvor: -22,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -26,8% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 11.098,00 0,10 S&P-500-Indikation 2.953,25 0,07 Nasdaq-100-Indikation 9.338,00 0,05 Nikkei-225 20.523,96 1,94 Schanghai-Composite 2.894,44 0,66 +/- Ticks Bund -Future 172,93 13 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.058,87 5,67 DAX-Future 11.086,50 5,50 XDAX 11.089,93 5,49 MDAX 24.087,72 3,51 TecDAX 3.035,40 3,98 EuroStoxx50 2.911,88 5,10 Stoxx50 2.866,66 3,60 Dow-Jones 24.597,37 3,85 S&P-500-Index 2.953,91 3,15 Nasdaq-Comp. 9.234,83 2,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,80 -98

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird mit einer gut behaupteten Handelseröffnung erwartet. "Ich denke nicht, dass die gestrige Rally das Ende der seit Mitte April andauernden Seitwärtsbewegung der Märkte bedeutet", meint Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Wegen des sich abzeichnenden Ausmaßes der Rezession sowie erheblicher Restrisiken stünden die Märkte weiter auf tönernen Füßen, ergänzt er. Für Zuversicht sorgt, dass neben den Notenbanken nun auch die Politik auf EU-Ebene umfangreiche Gelder zur Verfügung stellen will, um für die Wirtschaft die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Deutschland und Frankreich haben dazu einen europäischen Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen,

Rückblick: Hausse - Für massive steigende Kurse sorgten die fortgesetzten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und die zurückgehenden Neuinfektionszahlen. Zudem trieb das positive Zwischenergebnis einer Phase-I-Studie zu einem Coronavirus-Impfstoffkandidaten des US-Unternehmens Moderna. Auch der geplante, von Deutchland und Frankreich initiierte europäische Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro löste Zuversicht aus. Daneben setzten die Marktteilnehmer weiter auf Unterstützung durch die Notenbanken, nachdem US-Notenbankchef Powell von weiter vorhandener Munition gesprochen hatte. Tui schnellten um 14 Prozent nach oben, gestützt von Nachrichten über Öffnungen im Toursumusverkehr. Als einen Tick über den Erwartungen werden die Geschäftszahlen von Ryanair eingestuft. Daneben stützte der Ausblick. Ryanair haussierten um 15,8 Prozent. Für Norwegian Air ging es nach einer Kapitalerhöhung um 23 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Größter Gewinner waren in einer Erholungsbewegung nach der miserablen Kursentwicklung seit Jahresbeginn MTU mit einem Plus von 15,7 Prozent. Auch die Automobilwerte legten erneut kräftig zu, allen voran Daimler um 11,3 Prozent. Eine mögliche Erhöhung des T-Mobile-Anteils durch die Mutter Deutsche Telekom stieß zwar auf ein positives Echo, allerdings bremste die Frage über die damit verbundenen Ausgaben. Der japanische Softbank-Konzern verhandelt mit den Bonnern über eine Reduzierung seines Anteils und T-Mobile. Besonders stark zeigten sich Stahlaktien. Wie das Handelsblatt berichtete, erwägt Thyssenkrupp weiter eine Fusion der Stahlsparte mit einem Konkurrenten. Auch werde über den Verkauf weiterer Unternehmensteile nachgedacht. Thyssen gewannen 12,5 Prozent, Salzgitter 13,3 Prozent. Auch Aussagen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet stützten. Dieser macht sich für Hilfen für die deutsche Stahlindustrie in der Corona-Pandemie stark.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp zeigten sich kaum verändert, nachdem das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt hatte, man prüfe für das Stahlgeschäft neben der bereits vereinbarten Strategie auch mögliche Konsolidierungsoptionen. Dies war zuvor schon vom Handelsblatt so berichtet worden. Hornbach Baumarkt wurden rund 3 Prozent fester gestellt nach der Vorlage des Quartalsberichts (s. unten)

USA / WALL STREET

Hausse - Gestützt wurde die Stimmung wie schon in Europa zum einen vom schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern und den zurückgehenden Neuinfektionen. Nach einem Interview mit US-NOtenbankchef Jerome Powell setzten die Anleger überdies auf weitere Unterstützung in der Krise durch die Notenbanken. Und nicht zuletzt trugen Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus zur guten Stimmung bei: Die Moderna-Aktie sprang um 20 Prozent nach oben, nachdem ein Impfstoff des Unternehmens gegen das Coronavirus bei gesunden Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen hatte. Grubhub verbesserten sich um 4,9 Prozent. Der Essenslieferdienst fordert in den Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit Uber einen höheren Preis. Uber legten 3,5 Prozent zu. Der Fahrdienstvermittler hatte unabhängig von den Gesprächen mit Grubhub den Abbau von 3.000 Vollzeitstellen angekündigt, um seine Kosten zu senken. T-Mobile US zeigten sich 4,7 Prozent fester. Softbank verhandele mit der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom über den Verkauf eines beträchtlichen Anteils an T-Mobile US, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten.

Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger zeigte sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg mit sinkenden Notierungen um 8,1 Basispunkte auf 0,73 Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.