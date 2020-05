SIX lanciert heute b.Link, die zentrale Plattform für den Datenaustausch zwischen Banken und modernen Buchhaltungslösungen.Luzern - SIX lanciert heute b.Link, die zentrale Plattform für den Datenaustausch zwischen Banken und modernen Buchhaltungslösungen. KLARA ist als exklusiver Partner von Anfang an dabei. KLARA vereinfacht das Finanzwesen für KMU weiter. Bereits heute kommuniziert der digitale Assistent aus Luzern mit relevanten Bank-Schnittstellen. Neu basiert dieser vollintegrierte Austausch auf «b.Link»...

