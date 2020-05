GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneiunternehmen Dermapharm ist mit zweistelligen Wachstumsraten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal um 17,7 Prozent auf 192,5 Millionen Euro, wie der Hersteller von patentfreien Arzneimitteln am Dienstag in Grünwald mitteilte. Die Corona-Pandemie habe dabei in einzelnen Therapiegebieten zu verstärkter Nachfrage geführt, hieß es. Dermapharm geht jedoch davon aus, dass sich dieser Effekt im Jahresverlauf wieder ausgleichen wird. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut ein Fünftel auf 49,2 Millionen Euro.



Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen. So geht Dermapharm weiter von einem organischen Wachstum des Konzernumsatzes sowie des Ebitda jeweils im oberen einstelligen Prozentbereich aus./nas/jha/

