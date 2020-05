Das nordamerikanische Entsorgungsunternehmen Waste Connections Inc. (ISIN: CA94106B1013, NYSE: WCN) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 0,185 US-Dollar an die Aktionäre. Record date war der 5. Mai 2020. Das Unternehmen aus Woodlands, im US-Bundesstaat Texas, zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 0,74 US-Dollar aus. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 91,59 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2020) einer Dividendenrendite von ...

