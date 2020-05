Der Rosenbauer Konzern hat mit einem Umsatz von 232,9 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2020 (1-3/2019: 175,8 Mio Eur) den eigenen Angaben zufolge das historisch stärkste 1. Quartal in seiner Unternehmensgeschichte verzeichnet. Das Umsatzwachstum kam dabei aus allen Vertriebsregionen, allen voran der Area NISA, die ihr Geschäftsvolumen verdoppeln konnte. Einzig der Stationäre Vertrieb war wegen der Corona-bedingten vorübergehenden Einstellung der Montagetätigkeit rückläufig, so das Unternehmen. Der Auftragseingang lag bei 282,3 Mio Euro (1-3/2019: 338,1 Mio Euro). Das EBIT ist auf 4,3 Mio. Euro (1-3/2019: 2,1 Mio. Euro) gestiegen. Das Konzern-EBT in der Berichtsperiode betrug 2,7 Mio. Euro (vs. 0,7 Mio Euro). Vor diesem Hintergrund rechnet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...