Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers Tesla zeigte sich von der gestrigen Rallye an der Wall Street teils unbeeindruckt. Zwar konnte die Tesla Aktie per Schlusskurs an Wert zulegen, doch im Laufe des Handelstages waren keine sonderlich starken Signale erkennbar. Dies dürfte wohl vor allem an dem im Chart eingezeichneten Widerstand liegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...