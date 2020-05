Die Laufzeit der Anleihe mit der ISIN DE 000A12T283 soll verlängert und der Zinssatz ab 1. Juli 2020 reduziert werdenDGAP-Ad-hoc: Blue Energy Europe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Die Laufzeit der Anleihe mit der ISIN DE 000A12T283 soll verlängert und der Zinssatz ab 1. Juli 2020 reduziert werden19.05.2020 / 08:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Blue Energy Europe GmbH("Emittentin")Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)-Die Laufzeit der Anleihe mit der ISIN DE 000A12T283 soll verlängert und der Zinssatz ab 1. Juli 2020 reduziert werden.Senden, 19.05.2020, 08:11 UhrAufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Ereignisse, insbesondere bedingt durch die Corona-Pandemie, war es der Emittentin nicht möglich, eine Refinanzierung der vorgenannten Anleihe der Blue Energy Europe GmbH zu erhalten.Die Emittentin beabsichtigt daher, die Anleihegläubiger voraussichtlich in der Zeit vom 08.06.2020 bis zum 10.06.2020 zu einer schriftlichen Stimmabgabe einzuladen, um insbesondere die Fälligkeit der vorgenannten Anleihe bis zum 31. Juli 2024 zu verlängern und die Zinsen ab dem 01. Juli 2020 auf 4 % festzusetzen. Die Zahlung der am 1. Juli 2020 fälligen Zinsen soll in Höhe des bisherigen Zinssatzes erfolgen.Blue Energy Europe GmbH____________________________Jochen Sautter(Geschäftsführer)19.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Blue Energy Europe GmbH Daimlerstraße 31 89250 Senden Deutschland Telefon: +49 731 1466 1470 Fax: +49 731 1466 1479 E-Mail: service@blue-energy-europe.com Internet: www.blue-energy-europe.com ISIN: DE000A2GS336, DE000A12T283 WKN: A2GS33, A12T28 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1050269Ende der Mitteilung DGAP News-Service1050269 19.05.2020 CET/CEST