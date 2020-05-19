BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 45 (62) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 47 (37,50) EUR - 'OUTPERFORM'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 47,00 (43,50) EUR - 'BUY'CS HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 3,10 (2,70)EURDEUTSCHE BANK HEBT UNIPER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 30 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 1,70 (6,10) EUR - 'SELL'HSBC SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 51 (54) EUR - 'BUY'HSBC HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 139 (153) EURHSBC HEBT TALANX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 36,50 (46,00) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 66,30 (61,40) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 18,50 (16) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 84,20 (90,80) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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