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WKN: TUAG00 ISIN: DE000TUAG000 Ticker-Symbol: TUI1 
Xetra
19.05.20
09:41 Uhr
3,533 Euro
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Branche
Hotels/Tourismus
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CONTINENTAL
CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONTINENTAL AG80,38+0,53 %
DEUTSCHE WOHNEN SE38,290+0,18 %
FRESENIUS SE & CO KGAA41,210+0,12 %
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