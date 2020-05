Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Montag nach vier Tagen des Anstiegs um 429 Kontrakte gefallen ist.das Volumen ist nach zwei Tagen des Rückgangs um 76,3K Kontrakte gestiegen. Gold könnte nun die 1800 $ pro Unze testen Das Edelmetall ist am Montag zum erstenmal seit Oktober 2012 über 1760 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...