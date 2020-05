FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Dermapharm sind am Dienstag im SDax mit einem vorbörslichen Kurssprung auffällig geworden. Sie rückten auf der Handeldsplattform Tradegate um mehr als acht Prozent vor auf runde 50 Euro, womit sie ihre Rekordrally wohl fortsetzen werden. Erst am Vortag hatten sie eine neue Bestmarke bei gut 46,25 Euro gesetzt, diese dürfte nun schon wieder locker fallen.



Gut an kam bei Anlegern, dass das Arzneiunternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten in das neue Geschäftsjahr gestartet ist, die Händlern zufolge die Erwartungen übertrafen. Förderlich waren auch Aussagen zur Corona-Krise, was für Anleger ein starkes Stichwort ist. Die Pandemie habe dabei in einzelnen Therapiegebieten zu verstärkter Nachfrage geführt, hieß es. Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen. In den Augen eines Börsianers ist dies "in Ordnung", nach dem exzellenten Jahresstart würden die Ziele realistischer./tih/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DERMAPHARM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de