Der deutschen Leitindex DAX setzt sich weiter oberhalb der 11.000-Punkte-Marke fest.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,16 Prozent bei 11.200,92 Punkten in den Dienstagshandel ein.Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt hält die Kauflaune der deutsche Anleger auch am Dienstag weiter an. Durch den Sprung über 11.000 Punkte am Vortag versucht der deutsche Leitindex den Ausbruch nach oben aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen. Börsianer sprechen nun schon wieder von ...

