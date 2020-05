Der DAX kletterte gestern um 5,7 Prozent. Positive Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dürften den Markt angefeuert haben. So habe Powell laut Medienberichten gegenüber dem Sender CBS gesagt, dass die US-Notenbank noch jede Menge Munition habe, um gegen die durch das Corona-Virus verursachte Rezession zu kämpfen. Powell sehe zudem eine "gute Chance", dass es im dritten Quartal wieder eine Zunahme des Wachstums in der weltweit größten Volkswirtschaft geben könne. Schon in den vergangenen Wochen konnte sich der DAX erholen. Beruhigt durch historisch einmalige Rettungspakete der Regierungen - und das weltweit in Billionenhöhe. Außerdem haben die Zentralbanken Wirtschaft und Banken mit Liquidität wie nie zuvor versorgt. Steigt der DAX jetzt munter weiter auf alte Höhen? Als wäre alles wieder gut? Wir gehen nicht davon aus. ...

