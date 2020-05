Nach Coronafällen in mehreren Schlachtbetrieben ist eine Diskussion um die Fleischpreise entbrannt. Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für einen Mindestpreis für Tierprodukte ausgesprochen. Ob es wirklich so kommt, ist noch völlig unklar. Trotzdem könnte bei den Verbrauchern ein Umdenken einsetzen.Corona ändert viel - auch unsere Essgewohnheiten? Angesichts problematischer Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen fordert Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein einen Stopp von Billigpreis-Werbung für Fleisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...