Berlin (ots) - Als wäre eine Schwangerschaft oder die erste Zeit mit Baby nicht schon aufregend genug, kommen in der aktuellen Zeit noch viele Unsicherheiten hinzu. Eine große Frage, die sich viele werdende und frischgebackene Mütter im Augenblick stellen: Wo finde ich gute Online-Kurse, um fit durch die Schwangerschaft zu kommen oder das Rückbildungstraining zu starten - jetzt, wo die Studios in der Nachbarschaft alle geschlossen sind?Das Angebot an Inhalten, kostenlos wie kostenpflichtig, in den sozialen Medien ist groß; genau wie die Verunsicherung, qualitativ hochwertige Inhalte zu finden, die auf die Bedürfnisse von Mamas zugeschnitten sind. Kristina Basiner, Gründerin von GLÜCKSMAMA erklärt, warum es so wichtig ist, in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt auf das richtige Training zu setzen und woran man gute Angebote erkennt: "Ich bin davon überzeugt, dass der Körper eine Frau in der Schwangerschaft und danach großartiges leistest! In Bewegung zu bleiben ist ein großes Ventil um Streß abzubauen und Glückshormone auszuschütten. Mit der Geburt eines Kindes zeigt sich der Alltag plötzlich mit neuen körperlichen Herausforderungen. Ich bin der Meinung, dass das Training vor allem zu dir und deinen Bedürfnissen als Mama passen muss!"Als Sportwissenschaftlerin und Mutter weiß Kristina, wovon sie in ihren Kursen spricht - trotzdem war ihr von Anfang an wichtig, sich die beiden achtwöchigen Onlinekurse "Präventionskurse Babybauch Vital" und "Rückbildung" zertifizieren zu lassen. Dieses Krankenkassensiegel unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität des Angebots und gibt Müttern die Sicherheit, Zuhause genauso trainieren zu können wie in einem regulären Gruppenkurs - und erleichtert auch die Bezahlung: beide Kurse werden mit mindesten 75,00 EUR von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.Aber auch das weitere Angebot von GLÜCKSMAMA soll, besonders in herausfordernden Zeiten wie diesen, für möglichst viele Familien erschwinglich bleiben. Deshalb gibt es das neue Live Stream Onlineabo* für nur 29,00 EUR monatlich und auf die regulären Online Kurse jetzt noch mal Rabatt an: mit dem Code stayhome. Außerdem sind auf Instagram auch immer wieder kostenlose Mitmach-Videos zu finden - sowie ganz viel Mama Empowerment, eine tägliche Portion gute Laune und Motivation, auch in Quarantäne fit zu bleiben.