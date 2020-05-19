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GlobeNewswire (Europe)
19.05.2020 | 09:41
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Sveriges Riksbank: CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES

AUCTION DATE:MAY 19, 2020
START DATE:MAY 20, 2020
MATURITY DATE:MAY 27, 2020
NOMINAL AMOUNT:380.0 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAY 20-27 2020: 737 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 357 BLN SEK FOR THE PERIOD MAY 20-27 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAY 19 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON MAY 19, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

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© 2020 GlobeNewswire (Europe)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.