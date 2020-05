FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach deutlichen Vortagesgewinnen hat der Euro am Dienstag erneut zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0945 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit noch etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0832 (Freitag: 1,0798) Dollar festgesetzt.



Der Euro hatte bereits am Montag von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und um rund einen Cent zugelegt. Am Dienstag starteten die Aktienmärkte erneut mit Kursgewinnen. Dazu dürfte auch der von Frankreich und Deutschland vorgelegte Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise beitragen. Der Plan sieht ein Volumen von 500 Milliarden Euro vor.



"Die gemeinsame Initiative von Merkel und Macron hat aus Sicht des Marktes nun die Chancen erhöht, dass eine Einigung doch noch erzielt werden kann", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank . Allerdings müssen alle Mitgliedsländer zustimmen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich bereits kritisch zu den Plänen geäußert. "Auch deshalb dürfte der Markt wohl skeptisch und das Euro-Aufwertungspotenzial vorerst begrenzt bleiben", sagte Nguyen.



Im weiteren Handelsverlauf könnte noch die Konjunkturumfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Märkte bewegen. Experten erwarten bei der Umfrage unter Finanzmarktexperten im Mai eine leichte Aufhellung der deutschen Konjunkturaussichten./jsl/ssc/fba

