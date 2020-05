Bis Anfang März versuchten Käufer die AT&T-Aktie noch in der Handelsspanne zwischen 36,00 und 39,50 US-Dollar zu halten. Dem Corona-Crash konnte sich aber auch dieser Wert nicht entziehen und verlor nur wenig später auf 26,08 US-Dollar an Wert. Seitdem aber hat sich eine erste Kaufwelle in den Bereich von 31,87 US-Dollar breitgemacht, nach Auflösung des bärischen Keils ging es planmäßig auf 28,00 US-Dollar wieder runter. Mit diesem Rücksetzer dürfte AT&T nun aber vollständig bereinigt worden sein, was die gestrigen Zugewinne direkt über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Ende April eindrucksvoll belegen. Daraus könnte nun eine zweite Kaufwelle hervorgehen und bietet wieder gute Handelsansätze auf der Oberseite.

