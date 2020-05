Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vor deutlichen Nachfrage- und Umsatzeinbußen für die Industrie wegen der Corona-Krise gewarnt, die stärker ausfielen als für die Wirtschaft insgesamt. 80 Prozent rechneten mit Umsatzrückgängen. "Die eigentliche große Herausforderung steht uns als deutscher Wirtschaft noch bevor", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer bei der Vorstellung einer neuen Sonderauswertung für die Industrie. "Das lässt sich aus den Zahlen unserer aktuellen DIHK-Unternehmensbefragung herauslesen."

Die Kammerorganisation habe sich dafür die Antworten der Industriebetriebe genauer angeschaut, die anders als etwa das Reise- und Gastgewerbe oder der Einzelhandel nicht direkt von Schließungen des eigenen Betriebs betroffen gewesen seien. "Trotzdem ist auch gerade dieser Kernbereich unserer Wirtschaft stark von der Corona-Krise getroffen: Drei Viertel der Industriebetriebe berichten uns von sinkender Nachfrage", sagte er. Das sei mehr als der Durchschnitt der Gesamtwirtschaft, der bei 60 Prozent liege.

Die Nachfrage nach Produkten "Made in Germany" sei also massiv eingebrochen. 80 Prozent der Industriebetriebe rechneten mit einem zum Teil erheblichen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2020. In der Gesamtwirtschaft sind es laut DIHK 78 Prozent. Schweitzer forderte, die Unternehmen mit steuerlichen Entlastungsmaßnahmen liquide zu halten und den Investitionsstandort zu stärken. Man spüre mittlerweile alle Anzeichen einer Weltwirtschaftskrise. "Bei uns müssen da gleich mehrere Alarmglocken klingeln", betonte der DIHK-Präsident. Für die deutsche Industrie hänge jeder zweite Arbeitsplatz direkt vom Export ab.

Schweitzer forderte, nun Maßnahmen zur Konjunkturstärkung zu ergreifen. "Wir müssen jetzt loslegen und alles dafür tun, dass wir an unsere alte Stärke anknüpfen können." Beim Konjunkturprogramm gehe es "eher um einen Langstreckenlauf als um einen Sprint". Nötig sei zunächst vor allem eine verbesserte Verlustverrechnung. Bereits jetzt gebe es Hinweise darauf, dass die Finanzierungsprobleme selbst in der Industrie bei starken Mittelständlern mit derzeit vollen Auftragsbüchern zunähmen. Fast ein Viertel dieses Sektors sei von Liquiditätsengpässen betroffen. "Mehr als jedes zweite Industrieunternehmen meldet einen Rückgang seines Eigenkapitals."

Schweitzer forderte deshalb eine auskömmlichen Verlustverrechnung mit den gezahlten Steuern aus den Vorjahren. "Das Beste, was wir in dieser aktuellen Phase tun können, ist es, unsere Unternehmen finanziell flüssig zu halten", sagte er. Zudem seien Erleichterungen in der unternehmerischen Praxis notwendig. Der DIHK hat dazu bereits einen Forderungskatalog vorgelegt. Er schlägt darin ein Bündel von Maßnahmen vor, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen - mit weniger Bürokratie, mehr betrieblicher Liquidität und schnelleren Planverfahren als Ziele.

So sollen die Behörden beispielsweise den Restaurants erlauben, öffentliche Flächen vorübergehend großzügiger zu nutzen, um Abstandsregeln in der Außengastronomie einzuhalten, und die Umstellung auf manipulationssichere Kassensysteme soll auf Ende 2021 verschoben werden. Die Unternehmen sollen nach den Vorschlägen mehr Liquidität erhalten, zum Beispiel, wenn sie Waren aus dem Ausland importieren. Auch sollen die steuerliche Abschreibung für digitale Innovationsgüter verbessert und Aufbewahrungsfristen für Unterlagen verkürzt werden. Schweitzer verlangte, man müsse "jetzt alles tun, was der Wirtschaft den Aufbruch in die Nach-Corona-Zeit erleichtert".

