NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lloyds von 52 auf 47 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wahre Risiko für die britische Bank liege in den Ergebniskennziffern und weniger in der vom Markt kritisierten Bilanzunsicherheit, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 18:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0008706128

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken