Stuttgart/Weinstadt, 19.05.2020 - Aktienanleger haben es aktuell nicht leicht. Die Indizes haben eine steile Talfahrt hinter sich. Was bedeutet dies für langfristig orientierte Anleger, die per Sparplan ihr Vermögen aufbauen wollen? Der Deutsche Aktienindex (DAX) hatte Mitte März, am Tiefpunkt, 40 Prozent an Wert verloren. Zwar kam es seitdem zu einer ähnlich rapiden Erholung, doch Volatilitätsindizes notieren weiter bei Spitzenwerten. Jetzt gilt es die Nerven zu bewahren. Denn ein Blick auf lang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...