München (pta022/19.05.2020/10:29) - Die MS Industrie AG, München, (ISIN: DE0005855183) legt, aufbauend auf den am 30. April 2020 veröffentlichten, geprüften Kennzahlen des Gesamtgeschäftsjahres 2019, auf freiwilliger Basis, ungeprüfte Quartalskennzahlen nach IFRS für das 1. Quartal 2020 vor, welches bereits von der aktuellen Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, geprägt ist. Die vollständige Meldung kann auf Homepage der Gesellschaft unter dem Link https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ad-hoc-corporate-news/ abgerufen werden.



Aussender: MS Industrie AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 900 E-Mail: info@ms-industrie.ag Website: www.ms-industrie.ag



ISIN(s): DE0005855183 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



