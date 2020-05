Skillings Online-Handelsplattform für Devisen und CFDs erreichte in diesem Jahr mit dem Erwerb der FSA-Lizenz der Seychellen, die eine globale Expansion ermöglicht, einen weiteren wichtigen Meilenstein.

Skillings Online-Handelsplattform für Devisen und CFDs erweitert seine globale Präsenz mit einer FSA-Lizenz der Seychellen. (Graphic: Business Wire)

Skilling wurde 2016 gegründet und erwarb 2018 seine CySEC-Lizenz, mit der sie Handelsdienstleistungen im EWR anbieten können. Im Januar 2020 haben sie die Genehmigung der FCA für ihre UK Branch erhalten, um auch nach dem Brexit weiterhin Kunden in Großbritannien betreuen zu können.

"Der Erwerb der prestigeträchtigen Seychellen-Lizenz ist ein sehr wichtiger Meilenstein für unsere globale Expansion. Seit unserer Einführung in Europa im letzten Jahr haben wir mit Stolz eine hohe Nachfrage nach unserem Produkt festgestellt. Wir haben in den letzten 12 Monaten kontinuierlich daran gearbeitet, unsere Handelsplattform noch schneller und cleverer zu machen. Wir sind jetzt mehr denn je bereit, Tradern aus der ganzen Welt unsere proprietäre Handelsplattform mit wettbewerbsfähigen und transparenter Preisgestaltung, ultraschneller Auftragsausführung und mehrsprachigem Kundensupport anzubieten," sagte André Lavold, CEO der Skilling Group. "Skilling ist für internationales Wachstum gut positioniert. Mit der Seychellen-Lizenz können unsere Kunden außerhalb Europas das gleiche Maß an Exzellenz erwarten, das Skilling seinen Kunden in Europa bietet."

Die Seychelles Financial Services Authority (FSA) ist die Regulierungsbehörde für alle Nichtbanken-Finanzdienstleistungen auf den Seychellen. Die nach dem Financial Services Authority Act von 2013 eingerichtete Behörde ist für die Lizenzierung, Überwachung und Entwicklung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsbranche auf den Seychellen verantwortlich.

"Wir haben aufregende Zeiten vor uns und sowohl ich als auch das Team sind sehr aufgeregt", fügte Lavold hinzu.

Skilling (Seychelles) Ltd. (das "Unternehmen") ist durch die Financial Services Authority (FSA) unter der Lizenznummer SD042 zugelassen und wird durch diese reguliert. Suite 3, Global Village, Jivans Komplex, Mont Fleuri, Mahe, Seychellen.

