FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 85 (94) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES GREGGS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1860 (1700) PENCE - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 264 (238) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK RAISES TUI TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4.50 (4.75) EUR - CS CUTS ROLLS-ROYCE TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 245 (1070) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TUI PRICE TARGET TO 1.70 (6.10) EUR - 'SELL' - HSBC CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2450 (2550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (52) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2200 (2320) PENCE - JPMORGAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOMESERVE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1400 (1370) P - LIBERUM RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RENEW TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 430 (300) PENCE - LIBERUM RESUMES TOPPS TILES WITH 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 250 (390) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GVC HOLDING TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES NETWORK INTL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 505 PENCE - MS RAISES WILLIAM HILL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 195 (225) P - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1250 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1250 (1450) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken