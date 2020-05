Schulte-Schlagbaum AG: Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, 100 % der Geschäftsanteile an der EDV-Service Schaupp GmbH zu verkaufenDGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges Schulte-Schlagbaum AG: Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, 100 % der Geschäftsanteile an der EDV-Service Schaupp GmbH zu verkaufen19.05.2020 / 11:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt im Zuge der strategischen Ausrichtung, einen notariellen Kaufvertrag zum Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der EDV-Service Schaupp GmbH, einer 100% Tochtergesellschaft, zu unterzeichnen. Käuferin ist die PAIR Solutions GmbH, Elmshorn.Die EDV-Service Schaupp GmbH hat ihren Sitz in Bietigheim-Bissingen und bietet seit 1976 für die Betriebsgastronomie, Arenen und Schulen universelle softwaregestützte Lösungen rund um den bargeldlosen Abrechnungsprozess an. Seit 2010 gehört die EDV-Service-Schaupp GmbH zur Schulte-Schlagbaum AG.Kontakt: Thorsten Tepper Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-117 E-Mail: thorsten.tepper@sag-schlagbaum.com19.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1050417Ende der Mitteilung DGAP News-Service1050417 19.05.2020 CET/CEST