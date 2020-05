Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire haben vor einer Videokonferenz aller Finanzminister der Europäischen Union (EU) die Bedeutung des deutsch-französischen Vorschlages für einen Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro hervorgehoben. "Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst und wieder stärker wird", erklärte Scholz bei einem Videostatement vor der Sitzung.

Wenn die Lockdown-Phase zu Ende sei, müsse man dafür sorgen, dass es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehe. "Dies ist ein historischer Schritt für Frankreich und Deutschland", sagte Le Maire, der dem Statement zugeschaltet war. Es sei ein großer Schritt für die gesamte EU. Erstmals stünden Deutschland und Frankreich zusammen, um eine gemeinsame Schuldenaufnahme zur budgetären Finanzierung auf den Weg zu bringen. Als Konsequenz würden die Unterschiede zwischen den EU-Ländern kleiner, Deutschland und Frankreich übten "Solidarität".

Deutschland und Frankreich hatten am Montag einen Wiederaufbaufonds vorgeschlagen, der die am stärksten betroffenen Regionen und Wirtschaftsbranchen wieder auf die Beine bringen soll. Das Geld soll die EU-Kommission in Form von Krediten an Finanzmärkten aufnehmen, die dann über einen langen Zeitraum wieder getilgt werden sollen. Für die Rückzahlung soll laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der übliche EU-Haushaltsschlüssel angewendet werden. Dazu muss die EU-Kommission nun einen Vorschlag machen. Am Ende müssen sich alle 27 EU-Staaten auf den Plan einigen. Bei ihrer Sitzung am Dienstag wollen die EU-Finanzminister außer über die Corona-Krise auch über die Bekämpfung von Geldwäsche und die Haushaltslage einzelner Staaten sprechen.

