Bureau van Dijk, ein Moody's Analytics-Unternehmen, und Regulatory DataCorp (RDC), das von Moody's in Januar übernommen wurde, werden in einem neuen Report von Chartis Research mit der Auszeichnung "Category Leader" bedacht. Der Bericht KYC/AML Data Solutions, 2020: Market and Vendor Landscape beurteilt 15 führende Anbieter von Datenlösungen zur Geldwäschebekämpfung in den Bereichen "Know Your Customer" (KYC) und "Anti-Money Laundering" (AML).

"Wir freuen uns, dass Chartis in seinem neuen Report Bureau van Dijk und RDC als "Category Leader" ermittelt hat", so Dan Russell, Executive Director von Bureau van Dijk. "Diese Anerkennung für beide Unternehmen ist eine Bestätigung unserer Strategie. Mit seinem AML- und KYC-Datensatz platziert sich RDC als Branchenführer und seine Lösungen ergänzen auf natürliche Weise die umfassenden Informationen zu Unternehmen, über die Bureau van Dijk verfügt. Indem wir diese Datenressourcen zusammenbringen, können wir unseren Kunden konkurrenzlose vereinte Kompetenzen bieten."

In der "Vendor Capabilities"-Tabelle des Berichte (Auszug s.o.) werden alle Anbieter hinsichtlich neun spezifischer Kompetenzen beurteilt. Bureau van Dijk erhielt für drei Kompetenzen die Auszeichnung "Best-in-class" (Unternehmensstruktur, Entitätsbeziehungen und geographische Abdeckung) mehr als alle anderen Anbieter und RDC platzierte sich als "Best-in-class" in zwei unterschiedlichen Kompetenzbereichen (Negative Nachrichten und PEPs sowie Datenverwaltung). Der RiskTech Quadrant für KYC/AML-Datenlösungen im Report 2020 (ebenfalls oben abgebildet) hebt die Vollständigkeit des Angebots ("Completeness of Offering") und das Marktpotenzial ("Market Potential") hervor.

Bureau van Dijk ist der Herausgeber von Orbis, der weltweit führenden Datenbank mit Informationen zu Unternehmen. Seine von Orbis betriebene Compliance Catalyst-Plattform unterstützt Kunden bei der Rationalisierung ihrer KYC-, AML- und Onboarding-Maßnahmen. Die KYC-AML-Lösungen von RDC verbinden den umfangreichen Datensatz des Unternehmens mit bahnbrechenden Algorithmen und geben damit Nutzern erstklassige Möglichkeiten an die Hand, ein Screening von Kunden durchzuführen.

Sowohl Bureau van Dijk als auch RDC erhielten bereits die Auszeichnung "Category Leader" im Report Financial Crime Risk Management Systems: Know Your Customer: Market Update and Vendor Landscape, 2019, der von Chartis im Dezember 2019 herausgegeben wurde.

