Unterföhring (ots) - Zum Staffel-Finale von "LUKE! Die Schule und ich", am Freitag, 22. Mai 2020, um 20:15 Uhr, bittet Vertretungslehrer Simon Pearce zwei ewige Kontrahenten in das SAT.1-Abendgymnasium: Herausforderer Faisal Kawusi möchte die Abi-Prüfung gegen den Hausherrn und Schulmeister Luke Mockridge ablegen.Die gnadenlosen Duellanten kämpfen um die Ehre und 20.000 Euro: Während Luke Mockridge den Schülern der Grundschule Kürten und der Sportschule Potsdam, die in der zweiten Folge von "LUKE! Die Schule und ich" leer ausgingen, eine zweite Chance gibt, zermartert Faisal Kawusi sein Hirn für seine ehemaligen Schulen. Keine Überraschung: "Mein Lieblingsfach war Musik. Latein fand ich immer ganz schlimm und in Chemie habe ich absolut nichts verstanden", bekennt Luke Muckridge. Reicht sein Wissen gegen seinen Widersacher Faisal Kawusi, der das Physik-Abi mit elf Punkten abgelegt hat? Wer überzeugt in den anderen Fächern der Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe?Comedian Simon Pearce führt durch die Spezial-Ausgabe von "LUKE! Die Schule und ich". Die vierte Staffel der SAT.1-Show begeistert die Zuschauer jeden Freitagabend mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,2 Prozent (Z.14-49 J.); besonders lernfreudig zeigen sich die 14- bis 29-jährigen Zuschauer mit einem durchschnittlichen Marktanteil von starken 15,8 Prozent.*Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich" und im Anschluss "Big in Finnland - Luke vs. Faisal " - am 22. Mai 2020, ab 20:15 Uhr in SAT.1*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.05.2020 (Folgen 1-5, Sendungszeitraum 17.04.-15.05.2020)Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich" unter http://presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRPetra DandlSenior PR Manager Show & ComedyTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannSenior BildredakteurinTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4600948