Die Aktie von Dermapharm kann am Dienstag auf ein neues Rekordhoch klettern. Grund für die Kursrallye ist neben den starken Quartalszahlen auch der bestätigte Jahresausblick.Dass das Arzneimittelunternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten in das neue Geschäftsjahr gestartet ist, kam bei den Anlegern gut an und übertraf die Erwartungen. Förderlich waren auch Aussagen zur Corona-Krise, was für Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...