Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 21. Mai 2020, 20.15 UhrAstrid Lindgren:AstridAstrid Ericcson wächst auf dem Land in einfachen, streng religiösenVerhältnissen auf. Mit 18 Jahren wird Astrid ungewollt schwanger undmuss ihr Zuhause verlassen.Astrid bringt einen Sohn zur Welt, den sie zunächst kaum sehen kann.- Das berührende Drama beruht auf Tatsachen und erzählt von denjungen Jahren der später weltberühmten schwedischen KinderbuchautorinAstrid Lindgren.Stockholm. Eine alte Dame sitzt an ihrem Schreibtisch, der mitBriefen überhäuft ist. Briefen von Kindern, die sich bei ihr für dietollen Geschichten bedanken, die sie erzählt. Die alte Dame hatGeburtstag und ist eine der berühmtesten Schriftstellerinnen derWelt: Astrid Lindgren.Einige Jahrzehnte zuvor, in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts:Astrid Lindgren wurde als Astrid Ericcson (Alba August) geboren undwächst auf dem Land, in der südschwedischen Provinz Småland, auf.Ihre Eltern sind Bauern, betreiben Landwirtschaft auf einem von derKirche gepachteten Stück Land. Die Gemeinde ist streng religiös,regelmäßiger Kirchgang gehört zum Alltag. Doch bereits beimGottesdienst lässt Astrid die Fantasie schweifen. Bei Sodom undGomorrha denkt sie unter anderem an Limonade.Astrid hat mehrere Geschwister. Die Eltern, Samuel (Magnus Krepper)und Hanna (Marie Bonnevie), lieben ihre vier Kinder, Erziehungsfragenwerden aber von der strenggläubigen Mutter dominiert. Doch Samuelerlaubt seiner Tochter Astrid ein Praktikum bei der lokalen Zeitung.Chefredakteur Reinhold Blomberg (Henrik Rafaelsen), Vater vonmehreren Kindern, dessen Ehe vor der Scheidung steht, verliebt sichschnell in die begabte, bezaubernde Praktikantin.Ein Verhältnis, das nicht ohne Folgen bleibt. Astrid wird schwanger.Blomberg bietet Astrid an, sie nach seiner Scheidung zu heiraten,doch zunächst muss die junge Frau auf Geheiß ihrer Mutter denHeimatort verlassen, um ihr Kind anonym in Kopenhagen zur Welt zubringen. Dort erfährt Astrid Unterstützung von Marie (Trine Dyrholm),die sich liebevoll um uneheliche Kinder kümmert, während deren Mütter- so auch Astrid - versuchen, Geld zu verdienen, um ihren Unterhaltund den des Kindes finanzieren zu können.Astrid hat eine Stelle als Schreibkraft beim schwedischenAutomobilverband erhalten. Ihr Vorgesetzter heißt Sture Lindgren(Björn Gustafsson). Als Lasse (Marius Damslev) drei Jahre alt ist,wird Marie schwer krank. Astrid muss ihr Kind, das ihr entfremdet istund Marie für seine Mutter hält, zu sich nehmen. Als der Junge schweran Keuchhusten erkrankt, schickt Sture der jungen Mutter auf eigeneRechnung einen Arzt. Lasse wird wieder gesund.Nach drei Jahren, in denen sie alle Besuche in Småland allein machte,nimmt Astrid ihr Kind mit nach Hause. Die Eltern sollen ihren Enkelendlich kennenlernen. Stolz trägt Mutter Hanna den kleinen Lasseselbst auf dem Arm in die Kirche. Die ganze Gemeinde ist versammelt.Auch Blomberg ist da. Er hat sich, nachdem Astrid seinen Antragabgelehnt hatte, mit einer neuen Frau getröstet. Astrid istglücklich, mit Lasse im Kreise ihrer Familie angekommen zu sein.Astrid Lindgren, geborene Astrid Anna Emilia Ericcson, starb am 28.Januar 2002 im Alter von 94 Jahren in Stockholm. Mit einerGesamtauflage von circa 165 Millionen Büchern gehört sie zu denbekanntesten und meistgelesenen Kinder- und Jugendbuchautoren derWelt. Auch in Deutschland sind ihre Geschichten - und derenkongeniale Verfilmungen - überaus populär.Astrid Lindgrens Sohn Lasse lebte von 1926 bis 1986. Er wurde Teilder Familie, die Astrid mit Sture Lindgren gründete: Am 21. Mai 1934wurde die gemeinsame Tochter Karin geboren. 1978 erhielt AstridLindgren - als eine von vielen internationalen Auszeichnungen - den"Friedenspreis des Deutschen Buchhandels".Der bei der Berlinale 2018 uraufgeführte Spielfilm "Astrid", den dasZDF als Free-TV-Premiere ausstrahlt, wurde mit dem Prädikat"besonders wertvoll" ausgezeichnet und war auch in deutschen Kinosein Erfolg. Sehr überzeugend verkörpert Alba August unter der Regievon Pernille Fischer Christensen die junge Astrid: "Und obwohl derFilm nur in einer dramaturgischen Klammer Lindgren als berühmteAutorin zeigt, die von allen Kindern auf der Welt für ihreGeschichten geliebt wird, zeigt sich doch im Film auch immer wiederdie große Fantasie und die unbändige Lust am Leben, die sich späterin all ihren Geschichten wiederfindet." (Aus dem Protokoll der FBW)Der 21. Mai 2020 gilt als Geburtstag von "Pippi Langstrumpf". Es istder Geburtstag von Astrid Lindgrens Tochter Karin. Denn als Karin inihrer Kindheit krank im Bett lag, bat sie ihre Mutter, ihrGeschichten von "Pippi Langstrumpf" zu erzählen. 1945 erschien daserste "Pippi"-Buch in Schweden, die Veröffentlichung in Deutschlanderfolgte 1949.Neben dem Spielfilm, der um 20.15 Uhr erstausgestrahlt wird, zeigtdas ZDF morgens ab 8.55 Uhr noch zwei der berühmten Verfilmungen vonPippi Langstrumpfs Abenteuern: "Pippi Langstrumpf" und "Pippi gehtvon Bord".Free-TV-Premiere