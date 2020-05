Mainz (ots) - Am Internationalen Tag der biologischen Vielfalt reist die "drehscheibe" in die Sächsische Schweiz. Am Freitag, 22. Mai 2020, 12.10 Uhr im ZDF, erkunden die Autorinnen Christiane Fernbacher und Laura Hohmann in einer monothematischen Ausgabe das Elbsandsteingebirge. Der Film "Von Wäldern, Höhlen und Felsen - Die Sächsische Schweiz" steht ab Freitag, 22. Mai 2020, 8.00 Uhr, ein Jahr lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.Das Elbsandsteingebirge bietet mit seinen Tafelbergen und Wäldern ein eindrucksvolles Panorama. Die "drehscheibe" trifft dort Menschen, die nicht zum Urlaub, sondern zum Arbeiten vor Ort sind: von der Biologin über den Ranger bis zur Försterin. Deren Aufgabe ist es, die einzigartige Natur mit Tieren, Pflanzen, Steinen zu erforschen und zu erhalten. Sie setzen Wege instand, kümmern sich um den Baumbestand, erkunden Kletterwege oder verarbeiten Sandstein. Sie nehmen die ZDF-Zuschauer mit auf eine persönliche Reise in ihren Alltag und zu Plätzen, die Touristen oft verborgen bleiben.Bei einem Ausflug dürfen auch Pausen inklusive kulinarischer Genüsse nicht fehlen: In drei "Küchenträumen" kredenzt Barbara Siebert ein regionales und saisonales Menü. Sie führt einen Landgasthof in der Nähe des Nationalparks und zeigt, wie man sich sächsischen Geschmack einfach nach Hause holt.Die "drehscheibe" bietet montags bis freitags um 12.10 Uhr im ZDF Informationen über die Ereignisse des Tages und ihre Auswirkungen auf den Alltag der Menschen, insbesondere aus Deutschland und aus der Perspektive der Regionen. Auch Servicethemen sind ein täglicher Schwerpunkt der gut fünfzigminütigen Sendung. Eine monothematische "drehscheibe" hatte zuletzt am 5. März 2020 die "Mandelblüte auf Mallorca" in den Blick genommen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibe"drehscheibe" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/drehscheibehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4601067