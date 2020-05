FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage nach längerfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim zehnten der Anfang März ins Leben gerufenen Langfristtender (LTRO) deutlich nachgelassen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 35 (zuvor: 42)-tägiger Laufzeit 8,725 (68,165) Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde die Nachfrage von 47 (52) Banken bedient. Der Zins entspricht dem durchschnittlich während der Laufzeit herrschenden Einlagenzins.

Die neuen LTRO werden seit 17. März und bis Juni wöchentlich begeben und dann alle zusammen am 24. Juni fällig. Die im Rahmen der LTRO aufgenommenen Mittel können in den dann anstehenden vierten Tender der dritten Serie gezielter langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) gerollt werden. Allerdings begibt die EZB am Mittwoch auch ihr erstes Pandemie-Refinanzierungsgeschäft (PELTRO), das ebenfalls einige Nachfrage auf sich ziehen könnte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.