Mark Wallace, eine Führungskraft mit jahrzehntelanger Führungserfahrung in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Aftermarket-Industrie, beginnt heute seine Amtszeit als neuer Präsident und Chief Executive Officer bei Clarios.Clarios produziert eine von drei Autobatterien weltweit. Seine Batterietechnologien unterstützen praktisch alle Plattformen für Personen-, Nutz- und Freizeitfahrzeuge, einschließlich Start-Stopp-, Mild-Hybrid-, Elektro- und autonome Fahrzeuge.Wallace kommt von Dana Inc. zu Clarios, dem führenden Anbieter von integrierten Antriebssträngen und elektrischen Antriebssystemen für Automobilanwendungen. Er tritt die Nachfolge von Interim-CEO John Barkhouse an, der weiterhin den Vorsitz des Vorstands innehaben wird."Mark hat in der Vergangenheit nachweislich das Umsatzwachstum vorangetrieben und die Gewinnmargen verbessert", sagte Barkhouse. "Seine Erfahrung als Führungspersönlichkeit mit umfassenden Kenntnissen der OE- und Aftermarket-Branche stellt sicher, dass Clarios und seine Kunden in guten Händen sind, und unser strategischer Plan wird weiterhin weltweit voranschreiten", so Barkhouse.Wallace war Executive Vice President und Präsident des Bereichs Antriebs- und Bewegungssysteme für Nutzfahrzeuge bei Dana Inc. und nutzte sein Fachwissen in den Bereichen globale Strategie, Fertigung und Kfz-Ersatzteilmarkt."Ich freue mich, Clarios an einem aufregenden Punkt in der Geschichte des Unternehmens zu unterstützen, das seinen Ruf auf dem Markt weiter festigt und seine Beziehungen zu seinen Kunden verbessert", sagte Wallace. "Clarios ist mit seinen fortschrittlichen Batterielösungen weltweit gut positioniert. Wir haben die richtigen Technologien und die richtigen Leute, und wir haben einen hervorragenden Ruf im Umweltbereich", sagte er.Wallace war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei Webasto, einem globalen Automobilzulieferer tätig, unter anderem als Präsident und CEO bei Webasto Product North America. Wallace, der seinen Bachelor- und Master-Abschluss an der University of Tennessee erworben hat, war auch für Magna International und Cooper Automotive tätig.Informationen zu Clarios:Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, ist Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um der steigenden Nachfrage nach intelligenteren Anwendungen auf globaler Ebene nachzukommen. Unsere 16.000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Diese Technologien liefern eine einzigartige, zukunftsorientierte und nachhaltige Leistung und bringen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den Alltag. Wir schaffen in jeder Stufe der Lieferkette einen Mehrwert und tragen zum Fortschritt bei. Dies machen wir nicht nur dort, wo wir konkret Dienstleistungen erbringen, sondern auch insgesamt in der Welt, die uns allen gehört. Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen für das Jahr 2020 verpflichtet sich Clarios dazu, unsere Strategien und Operationen an universellen Prinzipien auszurichten, die sich auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung konzentrieren.Erfahren Sie mehr über Clarios auf www.clarios.com. Clarios ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Business Partners, einem Unternehmen, das Firmendienstleistungen anbietet und in qualitativ hochwertige Industriebetriebe investiert, die von Angebotsverknappung und/oder niedrigen Produktionskosten profitieren.