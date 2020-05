Claudia Kemfert vom DIW und andere renommierte Forscher begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, das Förderende für die Photovoltaik aufzuheben. Einen energiepolitischen Aufbruch sehen sie in den Beschlüssen aber nicht. Nun müsse der Ausbau der Solar- und vor allem der Windenergie an Land stark beschleunigt und ein neuer Energie-Rechtsrahmen geschaffen werden.Nicht nur in der Solarindustrie herrscht große Erleichterung darüber, dass sich Union und SPD auf Abstandsregeln für Windräder an Land geeinigt haben - und damit zugleich das Ende des 52-Gigawatt-Deckels für die Photovoltaik eingeläutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...