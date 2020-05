FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard hat wegen des Vorwurfs unregelmäßiger Bilanzierung weiteren juristischen Ärger. TCI Fund Management teilte mit, Strafanzeige gegen Verantwortliche der Wirecard AG bei der Staatsanwaltschaft München I eingereicht zu haben. Der Fonds, der nach eigenen Angaben auf fallende Kurse der Wirecard-Aktie wettet, begründet die Anzeige mit "möglicherweise strafrechtlich relevanten" Auffälligkeiten bei dem Zahlungsabwickler aus der Nähe von München.

TCI verweist beispielsweise auf den am 28. April veröffentlichten Untersuchungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Den hatte Wirecard selbst in Auftrag gegeben, um den Vorwurf der Bilanztrickserei aus der Welt zu schaffen. KPMG fand zwar keinen Korrekturbedarf der fraglichen Jahresabschlüsse, warf dem DAX-Unternehmen jedoch organisatorische Mängel vor. Außerdem bezieht sich TCI auf Berichte der Financial Times und der Wirtschaftswoche.

Zu den möglichen "Auffälligkeiten" zählt der Fonds den Kauf von Hermes I Tickets Pte. Ltd. in Indien durch Wirecard, das sogenannte "Third-Party Acquiring-Geschäft" des Konzerns und die Vergabe von Krediten im Rahmen des sogenannten "Merchant Cash Advance-Geschäfts".

TCI wies darauf hin, eine Short-Position auf die Wirecard-Aktie zu halten, die der Finanzaufsicht Bafin mitgeteilt und die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Mit Meldung vom 29. April betrug die Netto-Leerverkaufsposition 1,53 Prozent des ausgegebenen Wirecard-Aktienkapitals.

Vor einer Woche war von der Kanzlei Tilp die erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard eingereicht worden. Darin wird Wirecard beschuldigt, gravierende Mängel in seinem Compliance-System verschwiegen zu haben.

Auch von Seiten der Bafin läuft eine Untersuchung gegen Wirecard wegen möglicher Verletzung der Veröffentlichungspflichten.

