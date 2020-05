IVU Traffic Technologies AG verkauft IVU.elect GmbHDGAP-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung IVU Traffic Technologies AG verkauft IVU.elect GmbH19.05.2020 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR IVU Traffic Technologies AGISIN DE0007448508 Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)Berlin, 19. Mai 2020IVU AG verkauft IVU.elect GmbHDie IVU Traffic Technologies AG, führender Anbieter von integrierten IT-Lösungen für Eisenbahnen und den öffentlichen Verkehr, konzentriert sich weiter auf ihr Kerngeschäft und trennt sich von ihrem Geschäft mit Software für die Organisation und Durchführung von Wahlen. Der auf Wahlen spezialisierte IT-Dienstleister vote iT GmbH mit Sitz in Aachen übernimmt sämtliche Anteile und Mitarbeiter der hundertprozentigen IVU-Tochter IVU.elect GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Durch den Verkaufserlös und den bisher von der Coronakrise wenig beeinträchtigten Geschäftsverlauf erhöht die IVU ihre EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf über 12,5 Mio. EUR (bisher: über 10 Mio. EUR).Kontakt: Dr. Stefan Steck Public & Investor Relations IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88, 12161 Berlin T +49.30.85906-0 ir@ivu.de www.ivu.de19.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 85906-0 Fax: +49 (0)30 85906-111 E-Mail: kontakt@ivu.de Internet: www.ivu.de ISIN: DE0007448508 WKN: 744850 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1050569Ende der Mitteilung DGAP News-Service1050569 19.05.2020 CET/CEST