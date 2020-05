Das Steuerkomitee der ETIP PV setzt sich dafür ein, den Corona-bedingten europäischen Wiederaufbauplan mit dem Green Deal der EU zu verknüpfen. Investitionen und Subventionen sollten nur in klimafreundliche Technologien fließen.Das Steuerkomitee der European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV) hat sich bei seiner jüngsten, online durchgeführten Sitzung dafür ausgesprochen, die Programme für die Unterstützung der europäischen Wirtschaft zur Erholung von der Corona-Krise so auszurichten, dass sie im Einklang mit dem geplanten Green Deal der EU stehen. "Europa hat jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...