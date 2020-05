FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag gut gelaufenen Luftfahrtwerte haben am Dienstag wieder das Nachsehen gehabt. Die Branche zählt zu den größten Verlierern der Corona-Krise.



In einem starken Gesamtmarkt hatte sie zum Wochenauftakt von einem wieder aufgekommenen Wirtschaftsoptimismus und einer allmählichen Aufhebung von Reisebeschränkungen profitiert. MTU hatten an der Dax-Spitze gar um mehr als 16 Prozent zugelegt.



Doch am Dienstag trübte sich das Bild schon wieder ein. Lufthansa verloren als schwächster Dax-Wert 4 Prozent, MTU gaben um 3,4 Prozent nach. Im MDax notierten die Anteile des Flugzeugbauers Airbus 3,7 Prozent tiefer. Die Papiere des Flughafenbetreibers Fraport hielten sich hingegen im Plus mit 0,4 Prozent./ajx/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

