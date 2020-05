Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) will nun eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Ursprünglich war wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 2,40 Euro pro Aktie geplant. Die Hauptversammlung findet am 30. Juli 2020 als virtuelle Veranstaltung statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,67 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

