Auch Walmart leidet in der Coronakrise. Wegen der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Pandemie hat der größte US-Einzelhandelskonzern den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Das erste Quartal lief indes insgesamt gut für Walmart. Die Aktie liegt vorbörslich über drei Prozent im Plus.Die Pandemie macht sich bei Walmart deutlich bemerkbar, wie das Unternehmen am Dienstag in Washington mitteilte.Eine starke Nachfrage bei einigen Produkten ließ den Umsatz im ersten Geschäftsquartal ...

