Der US-Präsident will bei der Weltgesundheitsorganisation einen "alarmierenden Mangel" an Unabhängigkeit von China ausgemacht haben.Genf - Mit neuen Attacken gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat US-Präsident Donald Trump dringend nötige Vereinbarungen zur Bewältigung der Corona-Krise in den Schatten gestellt. Auf der Jahrestagung der WHO wurde am Dienstag per Video-Konferenz eine Entschliessung verabschiedet, die sich für die faire Verteilung eines Corona-Impfstoffs einsetzt, sobald dieser auf dem Markt ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...