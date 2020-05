DGAP-News: home24 SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung home24 SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-05-19 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. home24 SE Berlin ISIN DE000A14KEB5 WKN A14KEB Korrektur der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 In der am 11. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 3. Juni 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der home24 SE ist im III. Abschnitt unter Ziffer 5 'Verfahren für die Stimmabgabe durch die Aktionäre' ein redaktionelles Versehen aufgetreten. Das zuvor im III. Abschnitt unter Ziffer 3 'Voraussetzungen für die Ausübung des Stimm- und Fragerechts' korrekt genannte Anmeldedatum wird in dem späteren Abschnitt fehlerhaft wiedergegeben. Korrekt muss es im III. Abschnitt unter Ziffer 5 im ersten Absatz heißen: '*5. Verfahren für die Stimmabgabe durch die Aktionäre* Aktionäre können ihr Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl und zwar entweder per Post, im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail oder durch Nutzung des Online-Portals sowie durch Vollmachtserteilung ausüben. Zur Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre im Wege der Briefwahl sowie zur Vollmachtserteilung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am Mittwoch, den 27. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ, ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben (wie oben angegeben). Für die per Briefwahl ausgeübten Stimmrechte ist der zum Nachweisstichtag nachgewiesene Aktienbestand maßgeblich.' Ansonsten verbleibt es unverändert bei der am 11. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung. Von einer Wiedergabe wird daher abgesehen. Eine Änderung der Teilnahmebedingungen ist mit dieser Korrekturmeldung nicht verbunden. Berlin, im Mai 2020 *home24 SE* _Der Vorstand_ 2020-05-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: home24 SE Greifswalder Str. 212-213 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@home24.de Internet: https://www.home24.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1050727 2020-05-19

