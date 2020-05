Leverkusen (ots) - Schon gewusst? Einer von fünf Hunden, die älter sind als ein Jahr, leidet an einer Osteoarthrose. Das sind schmerzhafte Gelenkbeschwerden, die durch eine zunehmende Zurückbildung des Gelenkknorpels verursacht werden und häufig Entzündungen an der Gelenkkapsel zur Folge haben. Dadurch schmerzen die Gelenke bei jeder Bewegung, was die Bewegungsfreude der Vierbeiner belastet. Auch etwa jede dritte Katze im Alter von 6 bis 7 Jahren weist degenerative Gelenksveränderungen auf. Bei Seniorkatzen ab 12 Jahren leiden sogar 9 von 10 Stubentigern unter schmerzhaftem Gelenkverschleiss. Viele Katzenhalter bemerken allerdings gar nicht, dass ihr Vierbeiner Schmerzen hat. Denn Katzen leiden häufig still und zeigen nur subtil, wenn ihnen etwas fehlt. Spezielle Nahrungsergänzungen wie das neue Condrovet® von Bayer können die Gelenkgesundheit und Bewegungsfreude betroffener Vierbeiner gezielt fördern.Die in Condrovet® enthaltenen hochwertigen Inhaltsstoffe wie Chondroitinsulfat, Glukosamin, Hyaluronsäure (HA) und natives Kollagen Typ II können nachweislich dabei helfen, den Knorpelabbau zu reduzieren, Entzündungen zu lindern und die Gelenke der Tiere geschmeidig zu halten. Außerdem stimulieren sie körpereigene Prozesse, durch die der Schmerz reduziert und die Bewegungsfreude der Vierbeiner erhöht werden können.Condrovet® ist in Tierarztpraxen und Apotheken erhältlich - für Hunde als leicht dosierbare, schmackhafte Kautablette, für Katzen in Kapselform, welche leicht geöffnet und einfach über das gewohnte Futter gestreut werden können. Die Nahrungsergänzung sollte als Gelenkkur über 40 Tage einmal täglich verabreicht werden. In chronischen Fällen ist anschließend die Anwendung mit halber Dosierung möglich.Weitere Infos auf meinhaustierundich.bayer.com/de (https://meinhaustierundich.bayer.com/de/)Pressekontakt:Erwin Filter,Tel. +49 214 30-57280,Fax: +49 214 30-57283E-Mail: erwin.filter@bayer.comOriginal-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113164/4601424