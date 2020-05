Boston (www.fondscheck.de) - In dem Strategy Espresso dieser Woche überprüfen wir, was die FED in ihrer jüngsten Erklärung zum Kauf vorschlägt und wo Anleger innerhalb des Universums der Unternehmensanleihen Gelegenheiten finden können, so die Experten von State Street Global Advisors.In der vergangenen Woche habe die US-Notenbank (FED) mit dem Kauf von US-Unternehmensanleihen ETFs begonnen. Gegenwärtig sei nur wenig darüber bekannt, was bereits erworben worden sei oder was auf der Liste für potenzielle Käufe stehe. Die FED habe sich vage geäußert und vorgeschlagen, dass ihre Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) "in den USA notierte ETFs kaufen könnte, deren Anlageziel darin besteht, ein breites Exposure für US-Unternehmensanleihen auf dem Markt zu ermöglichen". In der Marktmitteilung heiße es weiter, dass der überwiegende Teil der Bestände in Investment-Grade (IG) ETFs und der Rest in Hochzinsanleihen investiert werden solle. ...

