...mit Börsennotiz sind die einzige Comeback-Story in diesem Sektor. Kein Wunder: Quarantäne und Lockdown ließen das Geschäft zuvor massiv einbrechen. Der Extremfall ist der Kleinere (Ceconomy). 21 Mrd. € Umsatz in der Unterhaltungselektronik (MediaMarkt und Saturn) sind nur noch 720 Mill. € wert.



Was wird daraus in etwa 2 Jahren werden? Der Mindestwert wird auf 10 bis 15 % des Umsatzes geschätzt, was 2 bis 2,2 Mrd. € ausmacht. Die Differenz ist das Erholungspotenzial, ohne Wenn und Aber.



Die ehemalige Mutter Metro steckt ebenfalls in einer Meinungsklemme. Die Trennung vom Retailgeschäft ist beschlossen, aber noch nicht abgewickelt. China ist inzwischen verkauft, an Russland hält man fest.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken