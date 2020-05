Bevor Sie zu sehr an sich zweifeln: Kundenklassen einzurichten und daran zu scheitern, das ist in der Maklerlandschaft eher die Regel als die Ausnahme. Wachsenden Betrieben fällt es in den meisten Fällen schwer, irgendwann "den Hebel umzulegen" und die eigenen Kunden unterschiedlich zu betreuen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...